Selvi Kılıçdaroğlu kimdir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kaç yaşında?

Selvi Kılıçdaroğlu'nun biyografisi yeniden gündeme gelirken, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyordu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. 1952 doğumlu olan Selvi Kılıçdaroğlu, uzun yıllardır kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alırken, özel yaşamı ve ailesiyle ilgili bilgiler de vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda eğitim gördü. Ancak 1974 yılında Kemal Kılıçdaroğlu ile evlenmesinin ardından kendi isteğiyle eğitimini yarıda bıraktı. Evlilik sonrası aile yaşamına öncelik veren Kılıçdaroğlu, uzun yıllar kamuoyundan uzak bir hayat sürdürdü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE EVLİLİĞİ

Selvi Kılıçdaroğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanışıklığı lise yıllarına dayanıyor. Teyze çocukları olan ikili, gençlik yıllarında tanıştıktan sonra 1974 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

SİYASETE BAKIŞI

Selvi Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmesine ilk etapta çok sıcak bakmadığını dile getirmişti. Buna rağmen, eşinin severek yaptığı bir işi sürdürdüğünü belirterek kararına her zaman saygı duyduğunu ifade etti. Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih eden Selvi Kılıçdaroğlu, kamuoyunda daha çok ailesine verdiği önem ve mütevazı yaşamıyla tanınmaktadır.