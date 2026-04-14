Toplusoy ailesinin genç üyelerinden Selin Toplusoy’un vefatı, iş ve moda dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Roman Tekstil ile tanınan köklü ailenin bir ferdi olan Toplusoy’un hayatını kaybetmesi, özellikle genç yaşta gelen bu kayıp nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Selin Toplusoy kimdir? Süleyman Toplusoy'un kızı Selin Toplusoy neden öldü? Detaylar...

SELİN TOPLUSOY KİMDİR?

Selin Toplusoy, Türkiye’nin giyim sektöründe öne çıkan markalarından Roman Tekstil ile bilinen Toplusoy ailesinin bir üyesidir. Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy’un kızı olan Selin Toplusoy, Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşidir.

Kamuoyunda çok fazla yer almayan Selin Toplusoy, ailesinin tekstil sektöründeki konumu nedeniyle zaman zaman gündeme gelmiştir. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden olmuştur.

SÜLEYMAN TOPLUSOY'UN KIZI SELİN TOPLUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Selin Toplusoy’un ölüm nedeni, açıklanmayan bir hastalık olarak bildirilmiştir. Aile tarafından hastalığın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır.

CENAZE BİLGİSİ

Selin Toplusoy’un cenazesi 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Taziye, ikindi namazından sonra Adile Sultan Borsa’da kabul edilecektir.