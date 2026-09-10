Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Selahattin Günday da yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi arasında gazetecilerin yanı sıra doktor ve sağlık sektörü çalışanlarının da bulunduğu aktarıldı. Peki, Selahattin Günday kimdir? Selahattin Günday neden gözaltına alındı? Detaylar...

SELAHATTİN GÜNDAY KİMDİR?

Selahattin Günday, uzun yıllardır gazetecilik yapan ve özellikle adliye, güvenlik ile kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma ve davalara ilişkin haberleriyle tanınan bir gazeteci olarak biliniyor.

Gazetecilik mesleğine üniversite yıllarında başlayan Günday, 2003-2005 yılları arasında CNN TÜRK'te görev yaptı. Daha sonra Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) çalışmaya başlayan Günday, burada 2005-2013 yılları arasında görevini sürdürdü.

Günday, 2008 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Mesleki kariyerini gazetecilik alanında sürdüren Günday'ın özellikle adliye ve güvenlik gündemine ilişkin haberleriyle tanındığı belirtildi.

SELAHATTİN GÜNDAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Selahattin Günday, Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda toplam 9 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Gözaltı listesinde Günday'ın mesleği "muhabir" olarak yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin yanı sıra doktor ve sağlık sektörü çalışanlarının da bulunduğu belirtildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU DOSYASINDA İKİNCİ DALGA OPERASYON

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında devam eden soruşturmanın ikinci dalgasında 9 kişi gözaltına alındı. Günday'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, rutin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

SELAHATTİN GÜNDAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ersöz, Günday'ın gözaltına alınmasının gerekçesini anlamlandırmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Mevcut bilgiler kapsamında Günday'ın gözaltı sürecine ilişkin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin de devam ettiği aktarıldı.