Sekizinci Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?

Sekizinci Aile dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Komedi ve dram türündeki dizide Haluk Bilginer Erol Basmacıgil, Hazal Kaya Melike Basmacıgil, Serkan Keskin Ömer Basmacıgil ve Ali Atay Murat Sırdaş karakterine hayat veriyor. İşte Sekizinci Aile dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...

SEKİZİNCİ AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sekizinci Aile filmi, Basmacıgil Ailesi’nin sıradan bir yaşamdan dünyanın en güçlü ailelerinden biri haline uzanan sıra dışı hikâyesini konu alıyor. Asıl işlerini bornoz ve havlu üretimi üzerine kuran aile, geliştirdikleri kurşun geçirmez içlik sayesinde büyük bir servete ve güce kavuşuyor. Ancak bu büyük değişim, aile üyeleri arasındaki dengelerin de altüst olmasına neden oluyor.

Farklı annelerden dünyaya gelen altı üvey kardeş, ailenin sahip olduğu gücü ve serveti korumak için birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Kriz anlarında doğru karar vermekte zorlanan kardeşlerin aile şirketini yönetme çabaları, birbirinden komik ve beklenmedik olayları beraberinde getiriyor.

Ailenin reisi Erol Basmacıgil’in liderliğinde başlayan mücadele, zamanla dışarıdan gelen tehditlerin ortaya çıkmasıyla daha da büyüyor. Kardeşler bir yandan kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken diğer yandan ailelerini ve sahip oldukları gücü korumak için mücadele ediyor.

SEKİNCİ AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Sekizinci Aile filminin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Filmde Ali Atay, Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Erdem Şenocak, Mehmet Özgür, Cihan Talay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal rol alıyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sekizinci Aile’de aile içindeki ilişkiler, güç mücadelesi ve yaşanan krizler komedi unsurlarıyla birlikte işleniyor. Başarılı oyuncuların canlandırdığı farklı karakterler, Basmacıgil Ailesi’nin hikâyesini hareketli ve eğlenceli bir hale getiriyor.

Başlıca Karakterler ve Oyuncular

• Erol Basmacıgil (Haluk Bilginer): Ailenin reisi; mesafeli, ciddi ve farklı birlikteliklerinden pek çok çocuğu olan bir babadır.

• Melike Basmacıgil (Hazal Kaya): Ailenin dikkat çeken karakterlerinden biridir.

• Ömer Basmacıgil (Serkan Keskin): Kendi kurduğu koroda şarkı söyleyen, antika araba tutkunu ve asabi bir oğlu.

• Orhan Basmacıgil (Mehmet Özgür): Şatafattan uzak yaşayan, beynindeki tümör nedeniyle aklından geçenleri filtresiz şekilde söyleyen tasarruflu bir kardeş.

• Eren Basmacıgil (Cihan Talay): Eğlenceye ve zararlı alışkanlıklara düşkün, klasik bir zengin züppesi.

• Hasan Basmacıgil (Erdem Şenocak): Pek yeteneksiz bir boksör.

• Leon Basmacıgil (Alper Baytekin): Ailenin bir diğer erkek evladıdır.

• Murat Sırdaş (Ali Atay): Dizideki önemli karakterlerden biridir.

• Dilan (Melisa Döngel): Aile hikayesinde yer alan karakterler arasındadır.

• Akif (Çağlar Çorumlu): Kadrodaki anahtar figürlerden biridir.

• Nazif (Ercan Kesal): Dizinin yan karakterlerinden biridir. [1, 2, 3, 4]

SEKİZİNCİ AİLE FİLMİNİN HİKÂYESİNDE NELER YAŞANIYOR?

Basmacıgil Ailesi’nin hayatı, geliştirdikleri kurşun geçirmez içlik sayesinde tamamen değişiyor. Büyük bir servete kavuşan aile, sahip olduğu gücü korumak için önemli kararlar almak zorunda kalıyor. Ancak altı üvey kardeşin farklı karakterleri ve olaylar karşısındaki tutumları, aile içerisinde yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Kardeşlerin aile işlerini yönetmeye çalıştığı süreçte yaşanan komik olaylar, filmin eğlenceli tarafını oluştururken ortaya çıkan tehditler hikâyeyi daha hareketli bir noktaya taşıyor. Böylece Sekizinci Aile, aile bağları, güç mücadelesi ve komediyi bir araya getiren bir yapım olarak öne çıkıyor.