Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı. Peki, Şehit Kenan Şahin kimdir? Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ŞEHİT KENAN ŞAHİN KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlandı. Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından helikopter ile havadan sıhhi tahliyesi gerçekleştirilerek Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kahraman asker, 24 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Kenan Şahin'in görev yaptığı bölge, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetleri açısından stratejik önem taşıyan Fırat Kalkanı Harekâtı sahasında bulunuyordu.

BAKAN YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Açıklamanın ardından devlet kurumları ve vatandaşlar, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin için taziye mesajları paylaşmaya başladı.

PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ KENAN ŞAHİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in yaşına ve memleketine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.