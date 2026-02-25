Şehit İbrahim Bolat kimdir, kaç yaşındaydı? Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat nereli, evli mi? İbrahim Bolat'ın cenaze programı!

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçağı, görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Olayın hemen ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, F-16'nın düşmesine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise telsiz irtibatının kesilmesinin ardından derhâl arama faaliyetlerinin başlatıldığını ve uçağın kaza kırıma uğradığının netleştiğini açıkladı. Peki, Şehit İbrahim Bolat kimdir, kaç yaşındaydı? Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat nereli, evli mi? Detaylar...

ŞEHİT İBRAHİM BOLAT KİMDİR?

Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uzun yıllar hizmet eden Bolat, görevini büyük bir özveriyle sürdüren deneyimli bir F-16 pilotuydu. MSB, şehit pilot için taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

İbrahim Bolat'ın görev yaptığı birim, ülke savunması ve hava güvenliği açısından kritik bir sorumluluğa sahip olan 9. Ana Jet Üssü filosudur. F-16'larla yürütülen görevler sırasında pilotların karşılaştığı riskler oldukça yüksek olup, Bolat'ın görev sırasında gösterdiği profesyonellik takdir edilecek düzeydedir.

İBRAHİM BOLAT KAÇ YAŞINDAYDI?

MSB ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın yaşı henüz kamuoyuna tam olarak açıklanmadı.

HAVA PİLOT BİNBAŞI İBRAHİM BOLAT NERELİ?

Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın memleketi, ailesi ve kökeni kamuoyuna henüz net şekilde yansıtılmamıştır.

İBRAHİM BOLAT EVLİ Mİ?

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın evli olup olmadığına dair bilgiler henüz resmi olarak paylaşılmadı.

ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ İZMİR'E UĞURLANACAK

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na bağlı F-16 uçağı, görev uçuşu sırasında gece saat 00.45 civarında kaza kırıma uğramış ve kazada uçağın pilotu şehit olmuştu. Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verilecek.

KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK

Şehit Bolat'ın naaşı, Balıkesir'den İzmir'e havayoluyla taşınacak. Cenaze töreni, Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek ve şehit pilot, Kadifekale Şehitliği'ne defnedilecek.