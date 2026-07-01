Şehit Abdurrahman Hilal kimdir? Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal kaç yaşında, nereli, evli mi?

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'den acı haber geldi. Haftalar boyunca Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu. Peki, Şehit Abdurrahman Hilal kimdir? Abdurrahman Hilal kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ŞEHİT ABDURRAHMAN HİLAL KİMDİR?

Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve yaklaşık 7 yıldır uzman çavuş olarak vatan hizmetini sürdüren bir askerdir.

Görev yaptığı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Hilal, ilk müdahalenin ardından tedavi amacıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada uzun süre devam eden tedavi sürecine rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, 30 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

Şehadet haberi Aksaray Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamanın ardından kamu kurumları, vatandaşlar ve çok sayıda kişi başsağlığı mesajları paylaştı.

ABDURRAHMAN HİLAL KAÇ YAŞINDA?

Resmi kaynaklar tarafından Abdurrahman Hilal'in yaşına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABDURRAHMAN HİLAL NERELİ?

Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal aslen Aksaraylıdır.

Şehadet haberinin ardından Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte cenaze programı da duyuruldu. Buna göre şehidin naaşı, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ve resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Şehadet haberinin ulaşmasının ardından Aksaray'da büyük üzüntü yaşanırken, kamu kurumları ve vatandaşlar aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Kazada Ağır Yaralandı

Abdurrahman Hilal, 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralandı.

Kazanın ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen uzman çavuş, burada haftalar süren tedavi gördü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

Şehadet haberi resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

ABDURRAHMAN HİLAL EVLİ Mİ?

Paylaşılan bilgilere göre Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal evlidir.

Şehidin eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehadet haberi ailesine ulaştırılırken, geride bıraktığı ailesi için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Resmi açıklamalarda, Hilal'in yaklaşık 7 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve ailesinin Aksaray'da bulunduğu bilgileri yer aldı.

Şehit Abdurrahman Hilal'in Cenaze Töreni

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü resmi tören gerçekleştirilecek.

Cenaze namazı öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde kılınacak. Resmi törenin tamamlanmasının ardından şehidin naaşı Aksaray Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehadet haberinin ardından kamu kurumları ile vatandaşlar aileye başsağlığı mesajlarını iletirken, Aksaray'da taziye ziyaretleri de devam etti.