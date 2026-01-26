Türk müziğinin ve Yeşilçam sinemasının unutulmaz sesi Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle "Hasretinle Yandı Gönlüm" eseriyle geniş kitlelerin hafızasında yer eden sanatçı, hem Türk Halk Müziği hem de Sanat Müziği alanında önemli bir miras bıraktı. Peki, Seha Okuş kimdir, neden öldü? Seha Okuş kaç yaşındaydı, nereli? Detaylar...

SEHA OKUŞ KİMDİR?

Tam adı Münevver Seha Okuş Özveren olan sanatçı, 7 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Okuş, müzik eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nde aldı ve 1958 yılında mezun oldu.

İstanbul Radyosu'nda tam 35 yıl görev yapan Seha Okuş, sesiyle hem radyo dinleyicilerinin hem de sinema izleyicilerinin gönlünde taht kurdu. Yeşilçam'da birçok filmde şarkılarıyla yer aldı; "Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" gibi filmlerdeki eserleriyle dönemin unutulmaz eserleri arasında kendine yer buldu.

2002 yılında yayımlanan "Hasretinle Yandı Gönlüm" albümü, sanatçının müzikal mirasının en bilinen ve kalıcı çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

SEHA OKUŞ NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçının vefat nedeni hakkında açıklamalar, yakın çevresi ve sanat dünyasından geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Seha Okuş, 98 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi, Türk müziği camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı ve müzikseverler, efsane sanatçının eserlerine olan ilgilerini bir kez daha hatırladı.

SEHA OKUŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

Seha Okuş, 7 Nisan 1928 doğumlu olup 98 yaşında hayatını kaybetti. .

SEHA OKUŞ NERELİ?

Sanatçı İstanbul doğumlu olup, hayatının büyük bir bölümünü bu şehirde geçirdi. İstanbul'un kültürel zenginliği, onun müzik anlayışına ve sanat hayatına yön veren önemli bir etkendi.

SEHA OKUŞ'UN SANAT DÜNYASINA KATKILARI

Seha Okuş, sadece bir şarkıcı değil aynı zamanda eğitimci ve repertuvar hocası olarak da tanındı. 1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Halk Müziği Bölüm Başkanlığı ve repertuvar hocalığı görevlerini üstlendi. Aynı zamanda sanatçı Müjdat Gezen'in halası olan Okuş, hem aile bağları hem de sanat dünyasındaki etkisiyle dikkat çekti.

Seha Okuş, Türk Halk Müziği'nin efsane isimlerin