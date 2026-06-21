Sefo kimdir, Sefo kaç yaşında, nereli evli mi bekar mı, Sefo gerçek ismi ne?

Türk rap ve pop rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Sefo, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. İnternet kullanıcıları, Sefo'nun gerçek adını, yaşını, memleketini ve medeni durumunu araştırırken, sanatçının hayat hikâyesi de yoğun ilgi görüyor.

SEFO KİMDİR?

Son yıllarda Türk rap müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri haline gelen Sefo, çıkardığı hit şarkılar ve sosyal medyada yakaladığı popülerlikle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle genç dinleyiciler tarafından yakından takip edilen sanatçı, müzik kariyerindeki yükselişiyle dikkat çekiyor.

SEFO'NUN GERÇEK İSMİ NE?

Müzik dünyasında Sefo adıyla tanınan sanatçının gerçek adı Seyfullah Sağır'dır. Sahne ismi olarak kullandığı Sefo ismiyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan rap müzisyenlerinden biri oldu.

SEFO KAÇ YAŞINDA?

Sefo, 16 Mart 1998 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan sanatçı, genç yaşına rağmen milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkılara imza attı.

SEFO NERELİ?

Başarılı rapçi Samsunludur. Karadeniz kökenli sanatçı, müzik kariyerine genç yaşlarda ilgi duymaya başladı ve zamanla Türkiye genelinde tanınan bir isim haline geldi.

MÜZİK KARİYERİNDE NASIL YÜKSELDİ?

Sefo'nun kariyerindeki en büyük çıkışlardan biri "Bilmem Mi?" adlı şarkısıyla oldu. Dijital platformlarda milyonlarca kez dinlenen eser, sanatçının geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Ardından yayımladığı şarkılarla başarısını sürdüren Sefo, rap ve pop müziği harmanlayan tarzıyla dikkat çekti.

SEFO EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Sefo'nun evli olmadığı biliniyor. Ünlü rapçi özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre şu an için evli değil.

SEFO'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Sanatçının bilinen bir çocuğu bulunmuyor. Kariyerine odaklanan Sefo, yeni müzik projeleri ve konser çalışmalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

TÜRK RAP MÜZİĞİNİN POPÜLER İSİMLERİ ARASINDA

Dijital platformlardaki yüksek dinlenme rakamları ve sosyal medyadaki etkisiyle öne çıkan Sefo, Türk rap müziğinin yeni nesil temsilcileri arasında gösteriliyor. Yayınladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, müzik kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.