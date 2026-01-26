Sedef Kabaş neden gözaltına alındı, Sedef Kabaş kimdir?

Kamuoyunda yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen gazeteci Sedef Kabaş hakkında gözaltı kararı verildi. Olayın ardından Sedef Kabaş'ın neden gözaltına alındığı ve hayatı, kariyeri ile ilgili detaylar sosyal medyada ve Google aramalarında yoğun ilgi görmeye başladı.

SEDEF KABAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuna avukatı Uğur Poyraz tarafından duyuruldu. Kabaş'ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Avukat Uğur Poyraz, müvekkilinin kendisini telefonla aradığını ve gözaltına alındığını bildirdiğini belirterek, işlemler için İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğini ifade etti.

GÖZALTI GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Sedef Kabaş'ın hangi suçlama kapsamında gözaltına alındığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Sürece ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Kamuoyu, resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Avukat Uğur Poyraz yaptığı kısa açıklamada, "Müvekkilim Sedef Kabaş beni arayarak gözaltına alındığını söyledi. Şu anda emniyete geçiyorum" ifadelerini kullandı.

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş; gazeteci, televizyon programcısı, iletişim danışmanı ve akademik eğitmen kimliğiyle tanınmaktadır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Kabaş, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik alanında yaptı.

Medya kariyeri boyunca CNN International, NTV, TV8 ve SKY Türk gibi televizyon kanallarında görev alan Sedef Kabaş, özellikle röportaj formatındaki programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. "Sesli Düşünenler" programı, en bilinen çalışmaları arasında yer alıyor.