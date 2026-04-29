Haberler

Sedat Arpalık kimdir, Sedat Arpalık kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Melike Şahin’in bebek müjdesi vermesinin ardından gözler eşine çevrildi. Sedat Arpalık kimdir ve ne iş yapıyor soruları, magazin takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Melike Şahin ile 6 yıllık birlikteliğini 2023 yılında sessiz sedasız bir nikahla taçlandıran Sedat Arpalık, özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

Son dönemin parlayan yıldızı Melike Şahin ile olan mutlu evliliği ve şimdi de baba olacağı haberiyle gündeme gelen Sedat Arpalık kaç yaşında ve nereli? İş dünyasında faaliyet gösterdiği bilinen ancak medyanın önünde olmaktan kaçınan Arpalık, eşiyle arasındaki yaş farkıyla bir dönem çok konuşulmuştu. Yaklaşık 45 yaşında olduğu tahmin edilen ve İstanbul’da yaşayan başarılı iş insanının hayatına dair merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte Melike Şahin’in "Kara Gözlüm" diye hitap ettiği eşi Sedat Arpalık hakkında bilinmeyenler...

SEDAT ARPALIK KİMDİR VE NE İŞ YAPIYOR?

Sedat Arpalık, Türk müziğinin sevilen ismi Melike Şahin ile 2023 yılında dünya evine giren ve iş dünyasında faaliyet gösteren bir isimdir. Kameralardan ve magazin dünyasından uzak, oldukça sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Arpalık, Melike Şahin ile yaklaşık 6 yıllık bir birlikteliğin ardından hayatını birleştirmiştir. Profesyonel kariyerini iş dünyasında sürdüren Sedat Arpalık, eşine olan desteği ve sosyal medyadaki romantik karesiyle tanınmaktadır.

SEDAT ARPALIK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sedat Arpalık'ın doğum tarihi ve aslen nereli olduğu konusunda kamuoyuna yansıyan çok kesin bilgiler bulunmasa da, Melike Şahin ile aralarındaki yaş farkı evlendikleri dönemde bir hayli konuşulmuştu. Tahmini olarak 40'lı yaşlarının ortasında olduğu bilinen Arpalık’ın İstanbul’da yaşadığı ve iş hayatını burada idame ettirdiği bilinmektedir. Çift, aradaki yaş farkına yönelik yapılan eleştirilere karşı her zaman sessiz kalarak mutluluklarını ön planda tutmuştur.

MELİKE ŞAHİN VE SEDAT ARPALIK’IN EVLİLİĞİ

Melike Şahin ve Sedat Arpalık, 2023 yılının Mayıs ayında sürpriz bir nikahla evlenmişlerdir. Sanatçı, eşiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarına bu mutlu haberi duyurmuştu. Şahin’in eşine olan sevgisini her fırsatta dile getirdiği ve ona özel hitaplarda bulunduğu bilinmektedir.

SEDAT ARPALIK’IN MESLEĞİ NEDİR?

Sedat Arpalık, medya sektöründen ziyade ticaret ve iş dünyasında aktif olan bir profesyoneldir. Kendi iş alanında kariyerine devam eden Arpalık, Melike Şahin'in konserlerinde ve özel davetlerinde eşine eşlik etse de, profesyonel hayatını kendi uzmanlık alanında yürütmektedir. Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Arpalık, eşi Melike Şahin ile birlikte hayatlarının en heyecanlı dönemine adım atmış durumdadır.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

