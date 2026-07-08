Başarılı oyunculuğuyla uzun yıllardır ekranlarda yer alan Seda Türkmen, Doğanın Kanunu dizisindeki Nesrin karakteriyle yeniden izleyicilerin ilgi odağı oldu. Diziyi takip eden birçok kişi oyuncunun biyografisini, kariyerini ve özel yaşamına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Seda Türkmen kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Nesrin'i Seda Türkmen kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk oyuncudur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçiren Türkmen, oyunculuğa olan ilgisi doğrultusunda eğitim aldıktan sonra televizyon, sinema ve tiyatro alanında kariyer yapmaya başladı. Doğal oyunculuğu ve farklı karakterlere başarılı şekilde hayat vermesiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

SEDA TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1986 doğumlu olan Seda Türkmen, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

SEDA TÜRKMEN NERELİ?

Seda Türkmen, İzmir doğumludur. Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine yönelen Türkmen, uzun yıllardır televizyon ve sinema sektöründe çalışmalarını sürdürmektedir.

SEDA TÜRKMEN'İN KARİYERİ

Seda Türkmen, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladıktan sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almaya başladı. Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan oyuncu; dram, komedi ve romantik türlerde farklı karakterleri canlandırdı.

Televizyon ekranlarında "Papatyam", "Fatih Harbiye", "Bana Sevmeyi Anlat", "Aşk Ağlatır", "Mahkum", "Sipahi" ve çeşitli dizi projeleriyle izleyici karşısına çıkan Türkmen, sinema alanında da farklı yapımlarda rol aldı. Bunun yanı sıra tiyatro çalışmalarını da sürdüren oyuncu, başarılı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

Televizyon, sinema ve tiyatro alanındaki çalışmalarına devam eden Seda Türkmen, yeni projelerdeki performansıyla kariyerini sürdürmektedir.