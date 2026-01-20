Haberler

Seda Akgül Deniz Akkaya olayı nedir? Seda Akgül Deniz Akkaya kavgası!

Güncelleme:
Son dönemde magazin ve sosyal medya gündemini meşgul eden olaylardan biri, sunucu Seda Akgül ile model ve televizyon yüzü Deniz Akkaya arasında yaşanan hukuki anlaşmazlık oldu. Peki, Seda Akgül Deniz Akkaya olayı nedir? Seda Akgül Deniz Akkaya kavgası nedir? Olaya dair detaylar haberimizde.

Türkiye magazin ve sosyal medya gündeminin son haftalarda en çok konuşulan konularından biri, sunucu Seda Akgül ile model ve televizyon yüzü Deniz Akkaya arasındaki hukuki süreç oldu. İki isim arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından yargıya taşındı. Peki, Seda Akgül Deniz Akkaya olayı nedir? Seda Akgül Deniz Akkaya kavgası! Detaylar...

SEDA AKGÜL DENİZ AKKAYA OLAYI NEDİR?

Olayın merkezinde, Akgül'ün iddiasına göre Akkaya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar nedeniyle Seda Akgül, yasal haklarını kullanarak mahkemeye başvurdu.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Seda Akgül lehine karar vererek Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetti. Karar gereği, Deniz Akkaya'nın sosyal medya da dahil hiçbir iletişim aracıyla Akgül'e yönelik paylaşım yapması yasaklandı.

Ancak mahkemenin verdiği tedbir kararına rağmen Akkaya'nın paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Bu durum üzerine dosya yeniden ele alınarak, 6284 sayılı Kanun kapsamında Akkaya'ya 3 gün zorlama hapis cezası verildi. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Deniz Akkaya, cezaevine gönderildi.

Bu olay, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırının ve hukuki süreçlerin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi.

SEDA AKGÜL HAKKINDA NE PAYLAŞIM YAPTI?

Olayın hukuki boyutuna ışık tutan gelişmelerden biri, Seda Akgül'ün sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara tepkisi oldu. Akgül, Akkaya'nın kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarını gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, Akgül'ün talebini haklı bularak Akkaya'ya tedbir ve daha sonra zorlama hapis cezası uyguladı. Bu süreç, sosyal medyada ve hukuk gündeminde geniş yankı buldu. Akgül'ün mahkeme kararı sonrası herhangi bir paylaşım yapmaması, mahkeme kararına uyum konusunda örnek bir duruş sergilediğini gösterdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
