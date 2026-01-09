SED yardımı 2026 ne kadar olacak?

Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam oranının kesinleşmesiyle birlikte 2026 yılı SED yardımı tutarları da netlik kazandı. Yılın ilk altı ayı için memur maaş katsayısında uygulanan yüzde 18,60'lık artış, çocuk başına ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine doğrudan yansıtıldı. Bakan Göktaş, yapılan artışların sosyal yardım alan ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirterek, yeni ödeme tutarlarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

SED YARDIMI ÖDEMESİ 2026 NE KADAR OLDU? İŞTE GÜNCEL TUTAR

2026 yılı itibarıyla sosyal yardım ödemelerinde önemli artışlar yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında gerçekleştirilen düzenleme sonrası birçok destek kaleminde yeni rakamların yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yapılan artışlarla birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de yükseltildi.

SED YARDIMI 2026'DA 9 BİN 723 TL'YE YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesini esas alan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Buna göre, çocuk başına yapılan SED ödemesi 2026 yılında artış gösterdi. Daha önce ortalama 8 bin 198 lira olarak uygulanan destek tutarı, yeni düzenleme ile birlikte 9 bin 723 liraya çıkarıldı.

SED yardımı, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarını devlet korumasına almadan, aile yanında desteklemeyi amaçlayan sosyal yardım modelleri arasında yer alıyor.

EVDE BAKIM YARDIMI DA ARTTI

Memur maaş katsayısına bağlı olarak güncellenen bir diğer sosyal destek kalemi ise evde bakım yardımı oldu. Yapılan açıklamaya göre, evde bakım yardımı ödemesi 2026 yılında 13 bin 878 liraya yükseltildi. Bu destek, bakıma muhtaç bireylerin aileleri tarafından ev ortamında bakımının sürdürülmesini hedefliyor.

KORUYUCU AİLE ÖDEMELERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bakan Göktaş, çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları durumunda uygulanan koruyucu aile modeline ilişkin ödemelerin de artırıldığını belirtti. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme ortalaması, 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı.

Bu artışla birlikte, aile temelli bakım modellerinin daha güçlü hale getirilmesi ve koruyucu aile sayısının artırılması hedefleniyor.

SOSYAL YARDIMLARDA 2026 VURGUSU

2026 yılıyla birlikte sosyal destek ödemelerinde yapılan bu artışlar, milyonlarca hak sahibi tarafından yakından takip ediliyor. SED yardımı, evde bakım aylığı ve koruyucu aile ödemeleri gibi desteklerin yıl boyunca güncellenen katsayılara göre yeniden düzenlenmesi bekleniyor.