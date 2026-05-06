Şebnem Ferah konserine kaç tane bilet satıldı, biletler bitti mi? Şebnem Ferah konseri ne zaman?

Şebnem Ferah konseri için geri sayım sürerken, bilet satışlarına gösterilen yoğun ilgi dikkat çekiyor. “Konser biletleri tükendi mi, kaç bilet satıldı ve etkinlik ne zaman gerçekleşecek?” soruları müzikseverler tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul’da sahne alacak ünlü sanatçının konserine dair bilet durumu ve organizasyon detayları merakla takip edilirken, etkinliğe olan ilginin giderek arttığı görülüyor. Şebnem Ferah konserine ilişkin tüm güncel bilgiler haberin devamında…

ŞEBNEM FERAH'IN KONSER BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

6 yıl sonra sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah’a hayranlarından yoğun ilgi geldi. İstanbul konserinin biletleri yalnızca 40 dakika içinde tükenirken, bazı biletlerin karaborsada 80 bin TL’ye kadar satışa çıkarılması büyük tepki topladı.

ŞEBNEM FERAH KAÇ YILDIR KONSER VERMİYOR?

Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozarak hayranlarına müjdeli haberi verdi. Son konserini 2019 yılında veren ünlü sanatçı, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da yeniden sahneye çıkacağını duyurdu. Ferah’ın dönüş haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konser için büyük bir heyecan yaşandı.

BİLETLER 40 DAKİKADA TÜKENDİ

Şebnem Ferah konserinin biletleri bugün saat 12.00’de satışa sunuldu. Online bilet platformlarında yoğunluk nedeniyle binlerce kişi sanal sıraya girerken, bekleme süreleri bazı kullanıcılar için 2 saati geçti. Yoğun talebe rağmen konserin tüm biletleri yalnızca 40 dakika içinde tükendi.

BİLET FİYATLARI 2 BİN 500 TL’DEN BAŞLADI

Konser için satışa çıkan genel giriş biletlerinin fiyatı 2 bin 500 TL olarak belirlenirken, sahne önü biletleri 3 bin 600 TL’den satışa sunuldu. Yüz binlerce kişinin aynı anda sisteme girmesi nedeniyle bazı kullanıcılar bilet alamadan satışların sona erdiğini belirtti.

80 BİN TL'YE KARABORSAYA DÜŞTÜ

Biletlerin kısa sürede tükenmesinin ardından bazı ilan sitelerinde konser biletlerinin fahiş fiyatlarla satışa çıkarıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ilanlarda Şebnem Ferah konser biletlerinin 80 bin TL’ye kadar yükseldiği ortaya çıktı. Hayranlar karaborsa satışlarına tepki gösterirken, birçok kullanıcı denetim çağrısında bulundu.

Şebnem Ferah’ın yıllar sonra sahneye dönecek olması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. “Dakikalar içinde tükendi”, “Yıllardır bu konseri bekliyorduk” ve “Karaborsa fırsatçıları yine iş başında” yorumları kısa sürede gündem oldu.