Şebnem Ferah konser BİLETİ AL: Şebnem Ferah konser biletleri satışa çıktı mı, nereden, nasıl alınır? Şebnem Ferah İstanbul konser biletleri ne kadar?

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süredir uzak kaldığı sahnelere dönüş sinyalini verdi. Sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı kısa ancak dikkat çekici paylaşımda “03.06.2026 İstanbul” ifadesine yer vermesi, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

ŞEBNEM FERAH İSTANBUL KONSERİ

Ferah paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere.”

Sanatçının bu açıklaması, yıllardır konser hasreti çeken dinleyiciler için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şebnem Ferah’ın İstanbul konserine ilişkin bilet satış süreci netlik kazandı. Yapılan bilgilendirmeye göre konser biletleri 6 Mayıs 2026 saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacak.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Şebnem Ferah konserine katılmak isteyen müzikseverler, biletlerini iki ana platform üzerinden temin edebilecek:

Bubilet

Biletix

ŞEBNEM FERAH İSTANBUL KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

Konser bilet fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak organizasyon kapsamında farklı kategorilerde bilet seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NEREDE OLACAK?

Şebnem Ferah’ın İstanbul konserinin, şehrin önemli etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK SAHNE

Şebnem Ferah, son konserini 2020 yılında vermişti. Sanatçı, 2023 yılında yaptığı bir paylaşımda sahnelerden uzak kalmasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım.”

Bu açıklamanın ardından gelen konser duyurusu, sanatçının sahnelere dönüşü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.