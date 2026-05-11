Şebnem Ferah İzmir konser bilet fiyatları (BUBİLET BİLETİX) Şebnem Ferah İzmir konser biletleri satışa çıktı mı, nereden alınır?

Şebnem Ferah, İstanbul konserinde gördüğü yoğun ilginin ardından 13 Haziran 2026’da İzmir’de sahne almaya hazırlanıyor. Bilet satışlarının başlamasıyla birlikte büyük bir talep oluşurken, konser şimdiden yılın en çok beklenen etkinlikleri arasında gösteriliyor. Peki, Şebnem Ferah İzmir konser biletleri satışa çıktı mı, nereden alınır? Şebnem Ferah İzmir konser bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLET FİYATLARI (BUBİLET BİLETİX)

İstanbul konserinde biletlerin dakikalar içinde tükenmesiyle büyük yankı uyandıran Şebnem Ferah, İzmir’de de yoğun ilgiyle karşılanıyor. 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek konser için bilet fiyatları, satış platformları olan Biletix ve Bubilet üzerinden kategorilere göre değişiklik gösterecek şekilde satışa sunuldu.

Organizasyon kaynaklarından edinilen bilgilere göre fiyatlandırma; sahneye yakınlık, tribün konumu ve VIP alanlara göre farklılık gösteriyor. Genel giriş biletlerinin en hızlı tükenen kategori olması beklenirken, premium alanlarda daha sınırlı sayıda koltuk bulunduğu belirtiliyor. İstanbul konserinde yaşanan yoğun talep göz önüne alındığında İzmir biletlerinin de kısa sürede tükenmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

İzmir konseri için beklenen satış süreci 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Biletler saat 12.00’den itibaren hem Biletix hem de Bubilet platformları üzerinden genel satışa çıkacak.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

İzmir konseri biletleri yalnızca resmi satış kanalları üzerinden temin edilebiliyor. Bu kapsamda Biletix ve Bubilet platformları öne çıkıyor.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Türk rock müziğinin en güçlü sahne performanslarından birine imza atan Şebnem Ferah, 13 Haziran 2026 tarihinde İzmir’de hayranlarıyla buluşacak.

Konserin, şehrin en büyük açık hava etkinlik alanlarından birinde gerçekleşeceği ve yüksek katılımlı bir organizasyon olacağı ifade ediliyor. İstanbul’daki yoğun ilginin ardından İzmir’in de benzer bir atmosfer yaşaması beklenirken, sahne şovları ve repertuvarın özel olarak hazırlandığı belirtiliyor.

Rock müzikseverler için yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser, hem setlist hem de sahne prodüksiyonu açısından büyük bir organizasyon olarak planlanıyor.