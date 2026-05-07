Şebnem Ferah ikinci konseri SON DAKİKA! Şebnem Ferah ikinci konseri ne zaman? Şebnem Ferah ikinci konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Yıllar sonra sahnelere güçlü bir dönüş yapan Şebnem Ferah, hayranlarını yeniden bir araya getiren konser serisine İstanbul’da devam ediyor. İlk konserin büyük ilgi görmesinin ardından gözler şimdi ikinci İstanbul konserine çevrilmiş durumda. Resmi duyuruya göre sanatçının ikinci konserinin tarihi açıklandı. Peki, Şebnem Ferah ikinci konseri ne zaman? Şebnem Ferah ikinci konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Detaylar...

ŞEBNEM FERAH İKİNCİ KONSERİ NE ZAMAN?

Şebnem Ferah’ın ikinci İstanbul konseri, resmi açıklamaya göre 27 Haziran tarihinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen sanatçı, bu özel konserle İstanbul’daki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

KüçükÇiftlik Park’ın açık hava atmosferi, güçlü sahne prodüksiyonu ve Şebnem Ferah’ın geniş repertuvarı bir araya geldiğinde, konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Organizasyonun duyurusuna göre etkinlik yaz sezonunun en dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ŞEBNEM FERAH İKİNCİ KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şebnem Ferah ikinci konser biletleri henüz satışa çıkmış değil. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre biletler 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te Bubilet üzerinden satışa sunulacak.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şebnem Ferah konser biletleri için net tarih açıklandı. Biletler 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00 itibarıyla Bubilet platformunda satışa çıkacak. Bu tarih, hem hayranlar hem de müzik dünyası tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.