Şebnem Ferah biletleri tükendi mi, bitti mi? Şebnem Ferah başka konser verecek mi?

Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah’ın efsaneleşen sahne performanslarını canlı izlemek isteyen binlerce kişi, bilet satış platformlarına akın etti. Sosyal medyada gündem olan "Şebnem Ferah biletleri bitti mi?" başlıkları, hayranlarının konsere olan yoğun ilgisini bir kez daha kanıtladı. Satışa sunulan kategorilerin kısa sürede "Tükendi" uyarısı vermesiyle birlikte, bilet bulamayan dinleyiciler için umutlar ikinci bir duyuruya kaldı. Şebnem Ferah’ın kapalı gişe gerçekleşecek olan konseri hakkında merak edilen tüm bilgiler ve bilet bulma yollarına dair güncel detaylar haberimizde yer alıyor.

BİLETLER 12 DAKİKA İÇİNDE KAPALI GİŞE OLDU

3 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek dev konser için biletler bugün saat 12.00’de satışa sunuldu. Ancak biletlerin tükenmesi uzun sürmedi; 2500 TL ve 3600 TL olarak belirlenen tüm kategoriler sadece 12 dakika içerisinde tamamen bitti. Satış anında online bilet sistemlerinde aşırı yoğunluk nedeniyle kilitlenmeler yaşanırken, müzik tarihine geçecek bir talep grafiği çizildi.

300 BİN KİŞİ ONLİNE SIRADA BEKLEDİ

Habertürk’ün paylaştığı verilere göre, Şebnem Ferah’ı izlemek isteyen en az 300 bin kişi bilet almak için aynı anda dijital sıraya girdi. KüçükÇiftlik Park’ın kapasitesinin çok üzerindeki bu talep, bilet bulamayan on binlerce dinleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Sanatçının son konserini Mart 2020’de verdiği göz önüne alındığında, dört yıllık bekleyişin yarattığı bu dev ilgi beklenen bir durum olsa da rakamlar şaşkınlık yarattı.

KARABORSADA 80 BİN TL İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Resmi biletlerin saniyeler içinde tükenmesinin ardından karaborsa krizi patlak verdi. Sosyal medya platformlarında, bazı fırsatçıların biletleri 80 bin TL gibi astronomik fiyatlarla satışa sunduğu iddia edildi. Bu duruma sert tepki gösteren hayranlar, organizasyon şirketlerini ve satış platformlarını daha sıkı önlemler almaya çağırdı. Bilet bulamayan dinleyiciler, hem fahiş fiyatlara hem de sistemdeki yoğunluğa isyan etti.

YENİ KONSERLER ÇOK YAKINDA: KONSER SERİSİ GELİYOR

Bilet bulamayanları sevindirecek müjdeli haber Oda TV’den geldi. Edinilen bilgilere göre Şebnem Ferah, büyük dönüşünü tek bir geceyle sınırlı tutmayacak. Yoğun talep ve yüz binlerce kişinin dışarıda kalması üzerine bir konser serisi planlanmaya başladı. Online bilet satış platformları, gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederken "Yeni konserler çok yakında duyurulacaktır" mesajını paylaşarak ek tarihler için ilk sinyali verdi.

ŞEBNEM FERAH’IN DÖNÜŞÜ VE BEKLENTİLER

2020’den bu yana sahnelerden uzak kalan sanatçı için yapılan "daha fazla konser" çağrıları karşılık bulmuş görünüyor. Şebnem Ferah hayranları şimdi heyecanla duyurulacak yeni tarihleri bekliyor. Müzikseverlerin bir sonraki bilet satışında benzer bir yoğunluk yaşamaması için şimdiden hazırlıklı olmaları ve sadece resmi satış kanallarını takip etmeleri öneriliyor.