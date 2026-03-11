Scandicci Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Scandicci Fenerbahçe Medicana maçı nereden CANLI izlenir?

Voleybol tutkunları, Scandicci – Fenerbahçe Medicanamaçını kaçırmak istemiyor. Scandicci Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve yayın detayları merak ediliyor. Maçı ekran başında takip etmek isteyenler için tüm bilgiler burada…

SCANDICCI FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Scandicci ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, tabii Spor 3 kanalı üzerinden mücadeleyi ekran başından takip edebilir. Avrupa arenasındaki heyecan dolu mücadeleyi kaçırmayın.

SCANDICCI-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇINI TABİİ SPOR 3 ÜZERİNDEN NASIL CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Tabii Spor 3, numaralı platformlar üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor. Taraftarlar, internet üzerinden de canlı yayına erişim sağlayarak Fenerbahçe'nin kritik çeyrek final karşılaşmasını takip edebilir.

SCANDICCI-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Mücadele, 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. Basketbolseverler, bu tarihi not ederek canlı yayın için hazırlıklarını yapabilir.

SCANDICCI-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Taraftarların ekran başında bu saatte hazır olması önem taşıyor.

SCANDICCI-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İtalya'daki Scandicci Stadyumu'nda gerçekleşecek. Hem stadyumda hem de ekran başında taraftarlar, Fenerbahçe Medicana'nın Avrupa arenasındaki mücadele heyecanına ortak olabilecek.