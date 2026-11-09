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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 9 Kasım Pazartesi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 9 Kasım Pazartesi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?
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9 Kasım 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapılmıyor. Sonuçlar ve kazandıran numaralar için Milli Piyango Online takip edilmeli. Çılgın Sayısal Loto, 1-90 arası 6 sayı seçilerek oynanıyor, SüperStar ile kazanç artırılabiliyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 9 Kasım Pazartesi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Ancak Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi günleri yapılmıyor. Bu nedenle 9 Kasım Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi bulunmuyor. Oyuncular, bir sonraki çekilişin sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden takip edebilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki numaralardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 25 TL’dir.

SüperStar: Çılgın Sayısal Loto’ya eklenen SüperStar özelliğiyle kazancınızı artırabilirsiniz. Tek bir SüperStar numarasının ücreti 15 TL’dir. Böylece 1 kolon SüperStar’lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 40 TL’ye oynanabiliyor. SüperStar, Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynanmadan tek başına oynanamaz.

Sen Seç: Kolonunuzu ister kendi seçtiğiniz sayılarla, ister rastgele seçeneğini kullanarak sistemin belirleyeceği sayılarla oluşturabilirsiniz. Satış noktalarında oynanan Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler, kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek rastgele numaralardan oluşan bir kupon oluşturabilir.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 6’dan fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde oluşturulur.

Çoklu Çekiliş: Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Ne kadar kazanabilirsiniz? Oynadığınız her kolonda, çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1, 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanırsınız. 6 numarayı bilen büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

9 Kasım 2026 PAZARTESI ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto’nun 9 Kasım Pazartesi günü çekiliş sonuçları

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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