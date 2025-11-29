Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 29 Kasım 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Hafta sonu gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin 29 Kasım 2025 tarihli sonuçlarına ilişkin aramalar hız kazandı. Milli Piyango Online'da yayımlanacak olan çekiliş verileri, şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Sorgulama ekranına bakan vatandaşlar, çekilişte belirlenen şanslı numaraları ve ikramiye tutarlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 29 Kasım 2025 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sonuçların açıklanma saati nedir?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto kuponunda üst bölümde 34, alt bölümde ise 180 adet numara yer alır. Oyuncular, üst kısımdaki 34 sayıdan 5 adet, alt bölümdeki 180 sayıdan ise 1 adet seçerek kolonlarını oluşturur. Dileyenler tek kolonla katılabileceği gibi birden fazla kolon da oynayabilir. Bir kolonun ücreti ise 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kolonunu kendin doldurabileceğin gibi, Rastgele seçeneğini kullanarak sistemin otomatik oluşturduğu sayılarla da şansını deneyebilirsin. Satış noktalarından alınan kuponlarda, sayıları kendisi işaretlemek istemeyen oyuncular, kolonun altındaki "SEN SEÇ" kutusunu işaretlediğinde sistem 5+1 sayıyı rastgele belirleyerek bir kolon oluşturur.

SİSTEM OYUNU NASIL ÇALIŞIR?

Sistem oyunu, tek bir kolonda çoklu kombinasyonlar oluşturmana imkân tanır. Üst bölümde 5'ten fazla ve/veya alt bölümde 1'den fazla sayı işaretlediğinde sistem oyunu devreye girer ve seçilen sayılara göre birden fazla kolon otomatik olarak oluşturulur. Üst bölümde en fazla 10 sayı, alt bölümde ise en fazla 180 sayı işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Kupon üzerindeki "Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyerek Sayısal Loto'nun birden fazla çekilişine aynı kuponla katılabilirsin. Böylece tek kuponla farklı tarihlerin çekilişlerine dahil olabilirsin.

KOLON İPTAL İŞLEMİ

Hazırladığın bir kolonu oynamaktan vazgeçersen, ilgili kolonun altında bulunan "İptal" kutucuğunu işaretleyerek o kolonun geçersiz sayılmasını sağlayabilirsin.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto, haftada iki kez gerçekleştirilen bir şans oyunudur. Her çekilişte kürede bulunan 34 sayıdan 5, 180 sayıdan ise 1 adet numara çekilir. Oynadığın kolon, çekilişte çıkan numaraları 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 şeklinde doğru tahmin ederse ikramiye kazanırsın. En büyük ödül ise 5+1 bilen şanslı talihliye verilir. Aynı kategori içinde birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye havuzu eşit şekilde paylaşılır.

29 KASIM 2025 CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Kasım 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişine ait sonuçlar henüz duyurulmamıştır.