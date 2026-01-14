Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 14 Ocak 2026? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 14 Ocak 2026? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 Ocak 2026 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online, vatandaşların çekiliş sonuçlarını ve kazanan numaraları merakla beklediği Sayısal Loto'nun sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Ayrıca, çekilişte ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak konusu. Sayısal Loto oyununun nasıl oynandığı ve ne kadar kazanılabileceği hakkında detaylı bilgiler de haberimizde yer alıyor. 14 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

14 Ocak 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 14 Ocak 2026 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor. İşte, 14 Ocak2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! Sayısal Loto çekilişi canlı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 180 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 180 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Çarşamba ve Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 180 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

14 Ocak 2026 Çarşamba SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü

Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın 'kumar' suçlamasını kısmi kabul ediyorum

Müftüoğlu, Rabia Karaca'nın o suçlamasına yanıt verdi: Kabul ediyorum
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız