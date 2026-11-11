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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 11 Kasım Çarşamba? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 11 Kasım Çarşamba? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?
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11 Kasım 2026 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapılmadı. Oyuncular, bir sonraki çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden takip edebilir. Çılgın Sayısal Loto’da 1-90 arasından 6 numara seçilir, tek kolon ücreti 25 TL’dir.

11 Kasım 2026 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Ancak Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba günleri yapılmıyor. Bu nedenle 11 Kasım Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi bulunmuyor. Oyuncular, bir sonraki çekilişin sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden takip edebilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki numaralardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 25 TL’dir.

SüperStar: Çılgın Sayısal Loto’ya eklenen SüperStar özelliğiyle kazancınızı artırabilirsiniz. Tek bir SüperStar numarasının ücreti 15 TL’dir. Böylece 1 kolon SüperStar’lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 40 TL’ye oynanabiliyor. SüperStar, Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynanmadan tek başına oynanamaz.

Sen Seç: Kolonunuzu ister kendi seçtiğiniz sayılarla, ister rastgele seçeneğini kullanarak sistemin belirleyeceği sayılarla oluşturabilirsiniz. Satış noktalarında oynanan Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler, kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek rastgele numaralardan oluşan bir kupon oluşturabilir.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 6’dan fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde oluşturulur.

Çoklu Çekiliş: Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Ne kadar kazanabilirsiniz? Oynadığınız her kolonda, çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1, 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanırsınız. 6 numarayı bilen büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto’nun 11 Kasım Çarşamba günü çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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