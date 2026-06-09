Sayısal Loto nereye, hangi ile çıktı? Çılgın Sayısal Loto kime çıktı?

Türkiye şans oyunları tarihinde rekor niteliğinde bir gelişme yaşandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye, tek bir kupona isabet ederek tarihe geçti. Yapılan son çekilişte altı rakamı da doğru tahmin eden şanslı kupon, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL gibi devasa bir ödülün sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? Detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTTO BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

Resmi çekiliş bilgilerine göre bu büyük ikramiyenin yatırıldığı nokta Adana ilinin Yüreğir ilçesi olarak açıklandı. İlçede bulunan bir bayi üzerinden oynanan kupon, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek tekil ikramiyeyi kazandırarak yeni bir rekora imza attı.

REKOR İKRAMİYENİN SAYISAL DETAYLARI

Çekilişte kazandıran numaralar 28, 30, 39, 48, 55 ve 68 olarak belirlendi. Joker sayısı 87, Süper Star sayısı ise 80 oldu. Bu kombinasyon, tek bir talihliye milyarlarca liralık servet kazandırarak şans oyunları tarihine geçti.

Altı bilen tek kişinin kazandığı bu büyük ödülün yanı sıra, farklı kategori kazananları da dikkat çekti. Beş bilen dört kişi yaklaşık 965 bin TL civarında ikramiye kazanırken, dört bilen yüzlerce katılımcıya 13 bin TL’nin üzerinde ödeme yapıldı. Üç bilen on binlerce kişi 856 TL, iki bilen yaklaşık 165 bin kişi ise 87 TL ödül almaya hak kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTTO KİME ÇIKTI?

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye, tek bir kişiye isabet etti. Yetkililerin açıkladığı bilgilere göre dev ödülü kazanan kupon, Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir bayi üzerinden oynandı. Böylece milyarlarca liralık ikramiye, tek bir talihlinin hayatını bir anda değiştirdi.

Bu gelişme, Türkiye şans oyunları tarihinde “tek kupona çıkan en yüksek ikramiye” olarak kayıtlara geçti. Özellikle 1 milyar 110 milyon TL’yi aşan bu ödül, bugüne kadar verilen en yüksek bireysel şans oyunu kazancı olarak öne çıktı.

Kazanan kişinin kimliği açıklanmazken, kuponun oynandığı nokta ve çekiliş sonuçları resmi kaynaklar tarafından doğrulandı.