SAYGI1 SERDAR ORTAÇ BİLET FİYATLARI: Saygı 1 Serdar Ortaç bilet fiyatları belli oldu mu, en uygun bilet ne kadar, en pahalı bilet ne kadar?

“Saygı 1” kapsamında düzenlenecek özel gece için bilet fiyatları farklı kategorilerle netleşmiş durumda. Etkinlikte gün boyu sürecek program için erken dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki ayrı fiyatlandırma bulunuyor. Saygı 1 Serdar Ortaç bilet fiyatları ile ilgili detaylar haberin devamında.

4 AĞUSTOS SAYGI 1 SERDAR ORTAÇ KONSERİ BİLET FİYATLARI

16.00 itibarıyla – Genel İzleyici (1. Avantajlı Dönem): 2.000?

1. Dönem Sahne Önü: 4.000?

Tribün (1. Avantajlı Dönem): 4.000?

1. Dönem VIP: 8.000?

Genel İzleyici (2. Avantajlı Dönem): 3.000?

2. Dönem Sahne Önü: 6.000?

Tribün (2. Avantajlı Dönem): 6.000?

2. Dönem VIP: 12.000?

SAYGI 1'İN YENİ KONUĞU SERDAR ORTAÇ MI?

“Saygı 1” programına dair ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımlar ve izleyici yorumlarının ardından yeni bölümde konuk ismin Serdar Ortaç olacağı yönündeki bilgiler gündeme geldi. Programın takipçilerinden gelen yoğun taleplerin ardından bu ismin öne çıktığı konuşulurken, resmi açıklama bekleniyor.

SAYGI 1 SERDAR ORTAÇ ŞARKILARINI KİM SESLENDİRECEK?

Programda Serdar Ortaç’ın hangi şarkılarının yer alacağı ve bu eserleri kimlerin seslendireceği merak konusu oldu. Yapım ekibinin sanatçının geniş repertuvarı üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, şarkıları yorumlayacak isimlerin henüz netleşmediği ifade ediliyor. Format gereği farklı sanatçıların Ortaç’ın eserlerine yeniden hayat vermesi bekleniyor.

SAYGI 1 SERDAR ORTAÇ KONSERİ NE ZAMAN?

“Saygı 1” kapsamında hazırlanan özel bölümün 4 Ağustos tarihinde yapılacağı iddialar arasında yer alıyor. Ancak yayın tarihi ve programın tüm detaylarına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.