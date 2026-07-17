İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve bahis şikesi soruşturması kapsamında bazı futbol kulübü yöneticileri hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında adı geçen isimlerden biri de Adanaspor A.Ş. yöneticiliği dönemine ilişkin bahis verileri nedeniyle hakkında işlem yapılan Savaş Tatil oldu. Peki, Savaş Tatil kimdir, ne iş yapıyor? Savaş Tatil neden gözaltına alındı? Detaylar...

SAVAŞ TATİL KİMDİR?

Savaş Tatil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında adı geçen ve Adanaspor A.Ş. yöneticiliği yaptığı dönemde incelenen isimlerden biridir.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Savaş Tatil’in, Adanaspor A.Ş. yöneticiliği yaptığı dönem içerisinde kendi kulübünün müsabakalarına ilişkin bazı bahis işlemleriyle ilgili incelemeye alındığı belirtildi.

Savcılık açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ait 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis platformu verilerinin incelendiği aktarıldı.

Bu kapsamda Savaş Tatil hakkında da bahis verileri üzerinden değerlendirme yapıldığı ve işlem tesis edilen 19 şüpheli arasında bulunduğu açıklandı.

Kamuya açıklanan bilgiler dışında Savaş Tatil’in kişisel hayatı, eğitim geçmişi veya kariyer detayları hakkında doğrulanmış ek bir bilgi bulunmamaktadır.

SAVAŞ TATİL NE İŞ YAPIYOR?

Savaş Tatil’in kamuoyuna yansıyan bilgilerde Adanaspor A.Ş. yöneticiliği yaptığı dönemle bağlantılı olarak adı geçmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında incelenen kişilerin Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüplerin yöneticileri olduğu belirtildi.

Savaş Tatil’in de bu kapsamda Adanaspor A.Ş. yöneticiliği yaptığı dönemdeki bahis hareketleri nedeniyle soruşturma dosyasında yer aldığı açıklandı.

Bunun dışında Savaş Tatil’in mevcut mesleği, ticari faaliyetleri veya yöneticilik görevi dışında yaptığı çalışmalar hakkında kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi paylaşılmamıştır.

SAVAŞ TATİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savaş Tatil hakkında yürütülen işlem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yasal bahis platformlarından alınan 2020-2026 dönemine ait veriler ile MASAK tarafından sağlanan finansal verilerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında Savaş Tatil için şu bilgilere yer verildi:

Savaş Tatil’in Adanaspor A.Ş. yöneticiliği yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri kapsamında 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Açıklamada yer alan bu tespitlerin soruşturma dosyası kapsamında yapılan değerlendirmelere dayandığı bildirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 17 kişinin yakalandığı, 2 kişinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma sürecine ilişkin adli işlemler devam etmektedir.