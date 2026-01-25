Satranç taşlarından hangi taşın boyu kısadır?
Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Satranç taşlarından hangi taşın boyu kısadır?
SATRANÇ TAŞLARINDAN HANGİ TAŞIN BOYU KISADIR?
A: Vezir
B: Şah
C: Fil
D: Kale
Cevap : D