Satılmış Karakoç kimdir, hangi partiden? Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli?

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğup büyüyen ve siyasi yaşamını da yine memleketi üzerinden şekillendiren önemli bir yerel siyasetçidir.

KALECİK BELEDİYE BAŞKANI SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?

Siyasi kariyerine 1991 yılında adım atan Satılmış Karakoç, uzun yıllar boyunca yerel ve ulusal siyasette çeşitli görevlerde bulunarak tecrübe edinmiştir. 2002 yılında Milletvekili Adayı olarak siyasi arenada daha görünür hale gelmiş, bu süreçte önemli bir siyasi birikim elde etmiştir. 2009 yılında Kalecik Belediye Başkanlığı için aday olarak yerel yönetim alanında aktif rol üstlenmiştir.

Siyasi çalışmalarına bir süre ara veren Karakoç, 2019 yılında “Mansur Yavaş Gönüllüleri” içinde yer alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim sürecine destek vermiştir. Bu dönem, onun yerel yönetim vizyonunu güçlendiren önemli bir süreç olarak öne çıkmaktadır.

2020 yılında İYİ Parti Kalecik İlçe Başkanı seçilen Satılmış Karakoç, bu görev süresince Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kalecik arasında bir iletişim köprüsü kurmuş, ilçenin ihtiyaçlarını gündeme taşıyarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemiştir. Aralık 2023’te İYİ Parti’den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Belediye Başkan Aday Adayı olmuş ve ardından partisinin adayı olarak gösterilmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kalecik Belediye Başkanı seçilerek göreve başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Karakoç, siyasi yaşamını yerel kalkınma, belediyecilik hizmetleri ve Kalecik’in gelişimi üzerine inşa etmektedir.

SATILMIŞ KARAKOÇ KAÇ YAŞINDA?

Satılmış Karakoç, 1966 yılında doğmuştur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 60 yaşındadır.

SATILMIŞ KARAKOÇ NERELİ?

Satılmış Karakoç, Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğmuştur ve aslen Kaleciklidir. Hayatının büyük bölümünü doğup büyüdüğü bu ilçede geçirmiş olması, yerel yönetim anlayışında bölgeyi yakından tanıyan bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.