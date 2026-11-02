Sassuolo Fiorentina hangi kanalda, Sassuolo Fiorentina nereden CANLI izlenir?

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Sassuolo, iç saha avantajını kullanarak Fiorentina karşısında 3 puan hedefliyor. Mor-beyazlılar ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Sassuolo Fiorentina maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

SASSUOLO FIORENTINA HANGİ KANALDA?

Sassuolo Fiorentina maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Her iki yayın da şifreli olarak ekrana gelecek.

S SPORT 2 KANAL NUMARASI

S Sport 2, Turkcell TV+'ta 78. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca Disney Plus üzerinden internetten de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

SASSUOLO FIORENTINA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sassuolo Fiorentina maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı Turkcell TV+ üzerinden S Sport 2'de ya da internet üzerinden S Sport Plus'ta takip edebilecek. S Sport Plus'ın yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor; Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izleyebilmek için ilgili platformlarda abonelik gerekiyor.

SASSUOLO FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Sassuolo Fiorentina maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, İtalya Serie A kapsamında gerçekleştirilecek.

SASSUOLO FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sassuolo Fiorentina maçı, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek.

SASSUOLO FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sassuolo ile Fiorentina arasındaki karşılaşma, Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Sassuolo, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.