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Sarıyer İstanbulspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı TRT Türk ve beIN CONNECT. Trendyol 1. Lig kapsamındaki Sarıyer İstanbulspor maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Türk ve beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SARIYER İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer İstanbulspor maçı TRT Türk ve beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SARIYER İSTANBULSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Türk, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 61. kanal

D-Smart: 109. kanal

Kablo TV: 45. kanal

Tivibu: 130. kanal

Turkcell TV+: 204. kanal

Vodafone TV: 125. kanal

Fil Box: 152. kanal

Maç, TRT'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve tabii üzerinden de izlenebilecek.

Karşılaşma TRT Türk'ten şifresiz olarak izlenebilecek. Maç ayrıca beIN CONNECT'ten de yayınlanacak. beIN CONNECT, beIN SPORTS'un internet tabanlı yayın platformu. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Platformda maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

SARIYER İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sarıyer İstanbulspor maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında yapılacak.

SARIYER İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer İstanbulspor maçı, İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.