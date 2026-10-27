Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Şansımı Seveyim, 2017 yapımı bir romantik komedi filmi. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın, senaryosunu Ferhat Ergün’ün üstlendiği film, 25 Ağustos 2017’de sinemalarda vizyona girdi. Film, şanssızlığıyla tanınan Sebahattin’in büyüdüğü mahalleye dönüşüyle başlayan eğlenceli hikâyesini anlatıyor. İşte Şansımı Seveyim filmine dair merak edilenler.

ŞANSIMI SEVEYİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim, 2017 yılında çekildi ve aynı yıl 25 Ağustos’ta sinemalarda izleyiciyle buluştu. Yaklaşık 90 dakika süren film, TAFF Pictures ve AC Film tarafından yapıldı.

ŞANSIMI SEVEYİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin hikâyesi, bir mahallede geçen samimi bir komşuluk ortamında şekilleniyor. Ancak filmin hangi şehirde ve hangi semtte çekildiğine ilişkin yapım şirketi tarafından paylaşılmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

ŞANSIMI SEVEYİM’İN KONUSU NE?

Film, çevresinde şanssızlığıyla bilinen Sebahattin’in hikâyesini anlatıyor. Başına gelen pek çok talihsizliğin ardından büyüdüğü mahalleye geri dönen Sebahattin’in gelişi, mahalle sakinlerini endişelendiriyor; çünkü herkes onun yeniden başlarına iş açacağını düşünüyor. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanıyor. Ancak işler sandığı kadar kolay değil. Yaprak, Sebahattin’in yıllar önce ahını aldığı Durmuş’un kız kardeşi çıkıyor ve Sebahattin’i kabul etmek için ona bir şart koşuyor: Sebahattin’in kendisini Durmuş’a affettirmesi gerekiyor. Kaderini değiştirmek ve Yaprak’ın gönlünü kazanmak isteyen Sebahattin, en yakın arkadaşı İzzet ile birlikte plan yapmaya başlıyor.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer yer alıyor. Cem Gelinoğlu, filmde şanssız ama sevimli Sebahattin karakterine hayat veriyor.

ŞANSIMI SEVEYİM’İN YÖNETMENİ KİM?

Şansımı Seveyim’in yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Filmin senaryosu ise Ferhat Ergün tarafından kaleme alındı.

ŞANSIMI SEVEYİM NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Şansımı Seveyim, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini mizahi bir dille anlatan hikâyesi, eğlenceli diyalogları ve Cem Gelinoğlu’nun canlandırdığı Sebahattin karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Romantik komediyle samimi bir mahalle hikâyesini bir araya getiren film, televizyon ekranlarında yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.