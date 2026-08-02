Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şansımı Seveyim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şansımı Seveyim filmini izleyecek olanların merak ettiği Şansımı Seveyim konusu nedir, Şansımı Seveyim oyuncuları kimler ve Şansımı Seveyim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim, 2017 yılında çekildi ve 25 Ağustos 2017 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, filmin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme aldı. Yaklaşık 92 dakikalık yapım, romantik komedi türündeki hikâyesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirildi. Mahalle kültürünü yansıtan sokaklar, parklar ve açık alanlar filmin samimi atmosferini destekleyen başlıca çekim mekânları arasında yer aldı. Çekimlerin önemli bölümü Darıca ve Beykoz çevresinde tamamlandı.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, çevresinde uğursuzluğu ve şanssızlığıyla tanınan Sebahattin'in hikâyesini konu alıyor. Sürekli talihsizlik yaşayan Sebahattin, bir gün Yaprak'a âşık olur. Ancak sevdiği kadına kavuşabilmesi için geçmişte kalbini kırdığı insanlarla yüzleşmesi ve özellikle Yaprak'ın ağabeyi Durmuş'un gönlünü alması gerekir. En yakın arkadaşı İzzet'in desteğiyle hem kaderini değiştirmeye hem de aşkını kazanmaya çalışan Sebahattin'in başından birbirinden eğlenceli olaylar geçer.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Cem Gelinoğlu

• Zeynep Tuğçe Bayat

• Gökhan Kıraç

• Zerrin Sümer

• Ümit Yesin

• Metin Yıldız

• Mustafa Kırantepe

• Sinan Bengier

• Burak Tamdoğan

• Aybike Esin Tümler

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Mahalle sıcaklığını romantik komediyle buluşturan Şansımı Seveyim, samimi hikâyesi, eğlenceli diyalogları ve Cem Gelinoğlu'nun canlandırdığı Sebahattin karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Mizah ile duygusal anları dengeli şekilde harmanlayan yapım, televizyon ekranlarında her yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.