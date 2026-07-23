Sanko Üniversitesi ücretleri ne kadar? (2026-2027) TÜM BÖLÜMLER

Üniversite tercih döneminde aday öğrenciler, tercih edecekleri üniversitelerin eğitim ücretlerini ve burs seçeneklerini araştırmaya başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında Sanko Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ise “Sanko Üniversitesi ücretleri ne kadar?” sorusu geliyor.

SANKO ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 ÜCRETLERİ

2026-2027 girişli öğrenciler için Sanko Üniversitesi öğrenim ücretleri, tercih yapacak adayların dikkat ettiği önemli kriterlerden biridir. Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına ait güncel ücret bilgileri resmi ücret listesinde paylaşılmaktadır. SSanko Üniversitesi

Aday öğrenciler, tercih sürecinde bölüm ücretlerinin yanı sıra burs oranları, kontenjan bilgileri ve eğitim imkanlarını da değerlendirmelidir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TÜM BÖLÜMLER ÜCRET LİSTESİ

Sanko Üniversitesi’nde yer alan bölümlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücret bilgilerini incelemek isteyen öğrenciler, güncel fiyat listesine bağlantı üzerinden ulaşabilir.

Sanko Üniversitesi 2026-2027 ücret listesi için tıklayınız.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜCRETİ

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin en çok tercih edilen programları arasında yer almaktadır. Tıp Fakültesi eğitim ücretleri ve burs seçenekleri hakkında güncel bilgilere üniversitenin yayımladığı ücret listesinden ulaşabilirsiniz. SSanko Üniversitesi

SANKO ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK ÜCRETİ

Sağlık alanında kariyer hedefleyen öğrencilerin tercih ettiği Hemşirelik Bölümü için 2026-2027 dönemine ait öğrenim ücretleri üniversitenin resmi duyuruları üzerinden takip edilebilir. SSanko Üniversitesi

SANKO ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÜCRETİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü hakkında eğitim ücretleri, burs imkanları ve kayıt süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler Sanko Üniversitesi’nin güncel ücret açıklamalarında yer almaktadır. SSanko Üniversitesi

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ ÜCRETLERİ

Sanko Üniversitesi’nde eğitim veren önlisans programlarını tercih etmek isteyen aday öğrenciler; Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Ameliyathane Hizmetleri gibi bölümlerin güncel ücret bilgilerine resmi fiyat listesi üzerinden ulaşabilir.