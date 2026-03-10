Sane neden yok, Galatasaray Liverpool maçında Sane, İlkay, Sacha Boey sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı kritik maç öncesi kadroda dikkat çeken eksiklikler yaşıyor. Özellikle Sane, İlkay ve Sacha Boey'nin durumu merak konusu oldu. Peki bu isimler sakat mı, cezalı mı yoksa yedek mi? İşte Galatasaray'ın Liverpool karşılaşmasında kadro bilgileri ve son dakika gelişmeleri.

Galatasaray- Liverpool maçında taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Sane, İlkay ve Sacha Boey'nin oynayıp oynamayacağı geliyor. Teknik heyet tarafından açıklanan kadro öncesi bu oyuncuların sakatlık, ceza veya yedek durumları gündemde. Detaylı kadro analizi ve son dakika haberleri için haberimizi okuyun.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 başta olmak üzere çeşitli platformlardan canlı yayın imkânı sunuluyor. Taraftarlar, karşılaşmayı evlerinden veya mobil cihazlarından takip edebilecek.

TRT 1 VE DİĞER PLATFORMLAR ÜZERİNDEN CANLI İZLEME REHBERİ

Galatasaray-Liverpool karşılaşması, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilir. Ayrıca Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 üzerinden de maç yayınına ulaşmak mümkün. Türksat uydusu ve internet platformları sayesinde şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dev mücadele, 10 Mart Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir akşam yaşanması bekleniyor.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 20:45'te başlayacak ve her iki takımın taraftarları için unutulmaz anlar yaşatacak. Saatler ilerledikçe stadyum ve ekran başındaki heyecan da artacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak olan kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Stadyum, iki ekibin karşı karşıya geleceği unutulmaz bir sahne olacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA SANE, İLKAY, SACHA BOEY SAKAT MI, CEZALI MI, YEDEK Mİ, KADRODA MI?

Galatasaray Liverpool maçında Sane, İlkay, Sacha Boey yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

