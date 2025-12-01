Sane gol nereden izlenir, Fenerbahçe Galatasaray maçı Sane'nin golü nasıl izlenir?

Sane'nin gol nereden izlenir Fenerbahçe Galatasaray maçı Sane golü nasıl izlenir, gibi sorular bu akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Sane gol nereden izlenir Fenerbahçe Galatasaray maçı Sane golü nasıl izlenir?

SANE GOLÜ NEREDEN İZLENİR?

Sane''nin Galatasaray'ı 0-1 öne geçiren golünü golünü Bein Sports platformlarından izleyebilirsiniz.

SANE KİMDİR?

Leroy Aziz Sané, 11 Ocak 1996'da Almanya'nın Essen şehrinde doğdu. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sané, Schalke 04'ün altyapısında eğitim aldı. Hızlı bir gelişim göstererek profesyonel futbolculuk kariyerine 2014 yılında Schalke 04'te başladı. 2016'da İngiltere'nin Manchester City kulübüne transfer olan Sané, ardından 2020'de Bayern Münih'e geçiş yaptı.

LEROY SANÉ KARİYERİ

Sané, kulüp kariyerinde önemli başarılar elde etti. Manchester City'de başarılı sezonlar geçirerek, Premier League şampiyonlukları ve EFL Cup zaferleri yaşadı. Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Bundesliga'da etkili performansını sürdürdü. 2017 yılında PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.