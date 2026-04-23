Haberler

Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman? Samsunspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Maçın tarihi, başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar taraftarlar tarafından merakla araştırılırken, iki Karadeniz ekibinin mücadelesi büyük heyecan yaratıyor.

Samsunspor-Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı soruları öne çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve muhtemel kadroları da futbol gündeminde geniş yer bulurken, yayın bilgileri netleştikçe detaylar da futbolseverlerle paylaşılıyor.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele 18:45’te başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç ayrıca uydu ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek:

• Digiturk: 88

• D-Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Samsun’da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

KUPA HEYECANI

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak bu kritik Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, Karadeniz derbisi havasında büyük bir heyecana sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak maçta iki ekip de yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

