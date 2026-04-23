Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman? Samsunspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor-Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı soruları öne çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve muhtemel kadroları da futbol gündeminde geniş yer bulurken, yayın bilgileri netleştikçe detaylar da futbolseverlerle paylaşılıyor.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele 18:45’te başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç ayrıca uydu ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek:

• Digiturk: 88

• D-Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Samsun’da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

KUPA HEYECANI

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak bu kritik Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, Karadeniz derbisi havasında büyük bir heyecana sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak maçta iki ekip de yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.