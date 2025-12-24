Haberler

Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu! Samsunspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası ilk grup maçında Eyüpspor'u ağırlayacak. Peki, Samsunspor - Eyüpspor 11'leri belli oldu mu? Detaylar...

Samsunspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası ilk grup maçında Eyüpspor'u ağırlayacak. Peki, Samsunspor - Eyüpspor 11'leri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - EYÜPRSPOR MAÇ KADROSU

Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı:

Samsunspor 11: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.

Eyüpspor 11: Jankat, Talha, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay, Ömer Ahmet, Deniz Salih, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.

Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Sadettin Saran bakın nerede gözaltına alınmış
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı