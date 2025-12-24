Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
SAMSUNSPOR - EYÜPRSPOR MAÇ KADROSU
Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı:
Samsunspor 11: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.
Eyüpspor 11: Jankat, Talha, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay, Ömer Ahmet, Deniz Salih, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.