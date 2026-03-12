Samsunspor elendi mi, Samsunspor Konferans Ligi'nden elendi mi?

Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki son durumu araştırılıyor. Özellikle maçın ardından taraftarlar "Samsunspor Konferans Ligi'nden elendi mi?" ve "Samsunspor Avrupa macerasına devam edecek mi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki son durumu ve tur ihtimaline dair merak edilen detaylar…

SAMSUNSPOR ELENDİ Mİ, KONFERANS LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanırken Samsunspor'un Avrupa'daki durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Samsunspor, ilk maçta İspanya ekibiyle karşı karşıya gelirken mücadelede skor avantajı rakip takımda bulunuyor. Karşılaşmanın ardından taraftarlar ise "Samsunspor elendi mi, Konferans Ligi'nden elendi mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

SAMSUNSPOR – RAYO VALLECANO MAÇINDA SON DURUM

Uefa Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede İspanyol temsilcisi 3-1'lik skorla üstün tamamladı.

Rövanş maçı sonrası turu geçen taraf belli olacak.