Samsun okul saldırısı SON DAKİKA! Samsun'da okul önünde saldırı mı oldu, ne zaman oldu?

Samsun’un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde bir okulun bulunduğu sokakta yaşanan silahlı olay, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. 13 Nisan 09.50 sıralarında Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak’ta meydana gelen olayda iki kişi yaralandı, çevrede bulunan öğrenciler ve öğretmenler silah sesleri nedeniyle tedirginlik yaşadı. Peki, Samsun'da okul önünde saldırı mı oldu, ne zaman oldu? Samsun okul saldırısına dair detaylar haberimizde.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Tülay Başaran Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı olay, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. 13 Nisan sabah saat 09.50 sularında Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak’ta yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, okul çevresinde bulunan öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşadı.

SAMSUN'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre olay, Engelsiz Yaşam Derneği’nde birlikte çalıştıkları öğrenilen kişiler arasında başlayan bir alacak-verecek anlaşmazlığı sonucu ortaya çıktı. İddiaya göre dergi basımı, yayını ve dağıtımıyla ilgili yaşanan maddi uyuşmazlık, önce dernek içinde tartışmaya dönüştü, ardından sokakta silahlı saldırıya evrildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. (31) isimli şüphelinin tabancayla T.D. (36) ve A.Ş. (25) isimli kişilere ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu T.D.’nin sağ diz altından, A.Ş.’nin ise sağ ayak bileği ve sol ayak altından yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırının gerçekleştiği alanda yapılan incelemede 7 adet 7.65 milimetre çapında boş kovan bulundu. Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan şüpheli U.K.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Olayın okul çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle öğrenciler ve öğretmenler kısa süreli panik yaşadı.

Yetkililer, mermilerin sekerek okul içine veya çevrede bulunan başka kişilere isabet etmemesinin olası bir faciayı önlediğini değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Dilara Yıldız
