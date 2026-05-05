UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final etabında uygulanan sistem, takımların finale yükselme yolunda kritik bir rol oynuyor. Taraftarlar, eşleşmelerin tek maç üzerinden mi yoksa rövanşlı olarak mı oynandığını öğrenmeye çalışırken, turnuvanın formatı hakkında detaylar yeniden gündeme taşındı. Özellikle yarı finalin oynanış şekli, final yolundaki dengeleri doğrudan etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmalarının tek maç mı yoksa iki maç üzerinden mi oynandığı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında finale giden yol yaklaşırken, “Şampiyonlar Ligi yarı final tek maç mı?” sorusu yeniden gündeme geldi ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL FORMATINDA SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşaması geleneksel olarak çift maç eleme sistemiyle oynanıyor. Yani takımlar hem iç sahada hem de deplasmanda olmak üzere iki karşılaşmada mücadele ediyor ve toplam skor üzerinden finale yükselen ekip belirleniyor. Bu sistem, takımların hem stratejik hem de fiziksel olarak daha zorlu bir süreçten geçmesine neden oluyor.

FİNALE GİDEN YOLDA AVANTAJ NASIL BELİRLENİYOR?

Yarı finalde eşleşen takımların turu geçebilmesi için iki maç sonunda üstünlük sağlaması gerekiyor. Beraberlik durumunda ise uzatma dakikaları ve gerekirse penaltı atışları devreye giriyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi yarı finali, sadece kalite değil aynı zamanda dayanıklılık ve taktiksel üstünlük açısından da büyük önem taşıyor.