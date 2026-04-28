UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşaması, Avrupa futbolunun zirvesinde rekabetin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Devler Ligi’nde final yolunu belirleyecek kritik eşleşmeler, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlıyor. Rövanş karşılaşmaları ise 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ve finale yükselen takımlar netlik kazanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında yarı final süreci bu iki karşılaşmayla resmen başlayacak.

Program şu şekilde:

28 Nisan Salı: Bayern Münih – Paris Saint-Germain

29 Nisan Çarşamba: Arsenal – Atletico Madrid

Rövanş karşılaşmaları ise 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak ve finale çıkacak takımlar belli olacak. Bu aşama, turnuvanın en kritik dönemeçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Yarı final ilk maçlarının tamamı Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00’de başlayacak.

Bayern Münih – PSG: 28 Nisan Salı / 22.00

Arsenal – Atletico Madrid: 29 Nisan Çarşamba / 22.00

Gece saatlerinde oynanacak bu karşılaşmalar, Avrupa futbolunun en yüksek tempolu mücadelelerine sahne olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye’de yayın haklarına sahip olan bu iki platform, karşılaşmaları şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşturacak. Bu sayede geniş bir izleyici kitlesi, Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonundaki yarı final heyecanını ücretsiz olarak izleme imkânı bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 ve Tabii üzerinden erişilebilen yayınlar sayesinde futbolseverler herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçları canlı izleyebilecek.