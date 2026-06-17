Futbolseverler, yeni sezon öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının tarihlerini araştırmaya başladı. Avrupa kupalarında mücadele edecek ekiplerin kaderini belirleyecek karşılaşmalar için geri sayım sürerken, ön eleme turu takvimi de netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman oynanacak sorusunun yanıtı ve tüm ayrıntılar haberimizde.

İKİNCİ ÖN ELEME TURU TEMMUZDA BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu ön eleme takvimi netleşti. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda mücadele edecek takımlar için kritik süreç yaz aylarında başlayacak. Grup aşamasına yükselmek isteyen ekipler, temmuz ve ağustos aylarında oynanacak eleme turlarında kozlarını paylaşacak.

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun ilk maçları 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak. Takımlar arasındaki rövanş karşılaşmaları ise 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu turu geçen ekipler bir üst aşamaya yükselerek grup yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

FENERBAHÇE İLK MAÇI KADIKÖY'DE OYNAYACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak eşleşmede ilk karşılaşma Kadıköy'de yapılacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, rövanş mücadelesi ise Polonya'da oynanacak.

ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURUNUN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu karşılaşmaları 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada başarılı olan takımlar, lig aşamasına bir adım daha yaklaşarak play-off turuna yükselme hakkı kazanacak.

PLAY-OFF TURUNDA SON BİLETLER DAĞITILACAK

Lig aşamasına katılacak son takımların belirleneceği play-off turu maçları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Avrupa'nın dev organizasyonunda yer almak isteyen kulüpler için bu mücadeleler büyük önem taşıyacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME TAKVİMİ

Birinci eleme turu: 7/8 ve 14/15 Temmuz 2026

İkinci eleme turu: 21/22 ve 28/29 Temmuz 2026

Üçüncü eleme turu: 4/5 ve 11 Ağustos 2026

Play-off turu: 18/19 ve 25/26 Ağustos 2026