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Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?
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Futbolseverlerin merakla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlarken, “Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?” sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Avrupa’nın en prestijli turnuvasında mücadele edecek takımlar, gruplara kalabilmek için ön eleme turlarında sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarının oynanacağı tarihler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. UEFA tarafından belirlenen takvime göre ön eleme süreci yaz aylarında başlarken, takımlar gruplara kalabilmek için kritik mücadelelere çıkacak. Taraftarlar ise maç programının netleşmesini bekliyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU BELLİ OLUYOR

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan itibaren katılım sağlayacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında gruplara kalabilmek için zorlu bir eleme sürecinden geçecek. Taraftarlar ise Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerini ve seri başı durumunu yakından takip ediyor.

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2. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçların 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Fenerbahçe bu turda seri başı olarak yer alacak ve avantajlı bir konumda mücadele edecek. Rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanarak tur atlayan takımlar bir üst aşamaya yükselecek.

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3. ÖN ELEME VE SERİ BAŞI SENARYOLARI NETLEŞİYOR

3. ön eleme turunda Fenerbahçe’nin seri başı olma durumu bazı Avrupa liglerindeki sonuçlara bağlı olacak. Aston Villa’nın ligi ilk 4 içinde bitirmesi ve Avrupa Ligi’ni kazanması halinde Sporting’in elemelere katılamaması durumunda sarı-lacivertliler avantaj elde edebilecek. Ancak Sporting’in elemelere dahil olması halinde Fenerbahçe seri başı olamayacak.

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PLAY-OFF TURUNDA ZORLU İHTİMAL

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Fenerbahçe’nin seri başı olmayacağı ifade ediliyor. Bu durum, sarı-lacivertlilerin gruplara kalma yolunda daha zorlu rakiplerle karşılaşma ihtimalini artırıyor. Tüm senaryolar netleşmeden önce gözler UEFA’dan gelecek resmi eşleşmelere çevrilmiş durumda.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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