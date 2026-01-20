Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 20-21 Ocak TRT 1, TRT Spor yayın akışı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maç programı açıklandı. 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar, akşam saatlerinden geceye uzanan bir takvim oluşturuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki tüm karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. 20 Ocak 2026 Salı günü saat 18.30'da Kairat ile Club Brugge arasındaki mücadele Tabii Spor'da yayınlanacak. Aynı gün saat 20.45'te Bodo/Glimt ile Manchester City karşı karşıya gelecek ve bu maç da Tabii Spor'dan izlenebilecek. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde ise Real Madrid - Monaco mücadelesi Tabii Spor 1'de, Inter - Arsenal karşılaşması Tabii Spor'da, Villarreal - Ajax maçı Tabii Spor 6'da, Tottenham - Borussia Dortmund karşılaşması Tabii Spor 3'te, Sporting - Paris Saint-Germain maçı Tabii Spor 2'de, Olympiakos - Bayer Leverkusen mücadelesi Tabii Spor 5'te ve Kopenhag - Napoli karşılaşması Tabii Spor 4'te yayınlanacak.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü programı da yine Tabii Spor kanalları üzerinden takip edilecek. Saat 20.45'te Karabağ ile Eintracht Frankfurt arasındaki mücadele Tabii Spor'da ekranlara gelecek. Saat 23.00'te Chelsea - Pafos karşılaşması Tabii Spor 4'te, Atalanta - Athletic Bilbao maçı Tabii Spor 6'da, Juventus - Benfica mücadelesi Tabii Spor'da, Slavia Prag - Barcelona karşılaşması Tabii Spor 2'de, Olimpik Marsilya - Liverpool maçı Tabii Spor 1'de, Newcastle United - PSV mücadelesi Tabii Spor 5'te ve Bayern Münih - Union Saint-Gilloise karşılaşması Tabii Spor 3'te yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 OCAK

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

02:15 Kara Ağaç Destanı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 20 OCAK

18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

19:00 VODAFONE SULTANLAR LİGİ VOLEYBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MEDICANA (Canlı)

20:30 SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI AL AHLI - AL KHALEEJ (Canlı)

22:30 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER (Canlı)

23:30 FUTBOL ANADOLU (Canlı)