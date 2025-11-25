25 Kasım'da oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakaları öncesi yayın planları da netlik kazandı. TRT 1 ve TRT Spor'un gün boyunca ekrana taşıyacağı program akışları resmi olarak duyuruldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşması Union Saint-Gilloise ile RAMS Park'ta oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

25 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYIN AKIŞI

Şampiyonlar Ligi'nin 25 Kasım tarihli 5. hafta maçlarında ekranlara gelecek karşılaşmalar şöyle:

20.45

• Ajax – Benfica (Tabii Spor )

• Galatasaray – Union Saint-Gilloise (TRT 1)

23.00

• Manchester City – Bayer Leverkusen (Tabii Spor 1)

• Chelsea – Barcelona (Tabii Spor)

• Borussia Dortmund – Villarreal (Tabii Spor 4)

• Napoli – Karabağ (Tabii Spor 3)

• Slavia Prag – Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)

• Bodo/Glimt – Juventus (Tabii Spor 2)

• Olimpik Marsilya – Newcastle United (Tabii Spor 5)