Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Milli aranın sona ermesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden yükseliyor. Dev turnuvada 5. haftanın karşılaşmalarıyla birlikte futbolseverleri tempolu bir hafta bekliyor. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
25 Kasım'da oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakaları öncesi yayın planları da netlik kazandı. TRT 1 ve TRT Spor'un gün boyunca ekrana taşıyacağı program akışları resmi olarak duyuruldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşması Union Saint-Gilloise ile RAMS Park'ta oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
25 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYIN AKIŞI
Şampiyonlar Ligi'nin 25 Kasım tarihli 5. hafta maçlarında ekranlara gelecek karşılaşmalar şöyle:
20.45
• Ajax – Benfica (Tabii Spor )
• Galatasaray – Union Saint-Gilloise (TRT 1)
23.00
• Manchester City – Bayer Leverkusen (Tabii Spor 1)
• Chelsea – Barcelona (Tabii Spor)
• Borussia Dortmund – Villarreal (Tabii Spor 4)
• Napoli – Karabağ (Tabii Spor 3)
• Slavia Prag – Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)
• Bodo/Glimt – Juventus (Tabii Spor 2)
• Olimpik Marsilya – Newcastle United (Tabii Spor 5)