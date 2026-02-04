Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son gün ne zaman, saat kaçta süre bitiyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar için kritik süreç başladı. Transfer planlaması, sakatlıklar ve yabancı oyuncu tercihleri bu tarihle netleşirken, "Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son gün ne zaman?" sorusu kulüpler ve taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ SON GÜN NE ZAMAN?

Galatasaray için kritik bir döneme giriliyor. Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, hem Süper Lig'in ikinci yarısında hem de Avrupa arenasında daha güçlü bir görüntü sergilemek adına kadrosunu takviye etmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen yeni futbolcuların UEFA listesine eklenmesi için ise takvim netleşmiş durumda.

GALATASARAY İÇİN KRİTİK TARİH: 5 ŞUBAT

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde yaptığı hamleleri 5 Şubat tarihine kadar UEFA'ya bildirmek zorunda olacak. Bu tarih, Avrupa'da mücadele edecek kadronun kesinleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Bildirilmeyen oyuncular, turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA DAHA İDDİALI BİR GALATASARAY HEDEFİ

Teknik heyet ve yönetim, sezonun ikinci yarısında hem lig yarışında hem de Avrupa sahnesinde daha iddialı bir Galatasaray oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda yapılan transferlerin Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmesi, takımın rotasyon gücünü ve rekabet seviyesini artıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ HATIRLATMASI

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanan lig aşaması ilk hafta karşılaşmalarıyla başlamıştı. Turnuvada yer alan takımlar, sezon başında oluşturdukları kadroları en geç 2 Eylül 2025 tarihine kadar UEFA'ya bildirmişti. Ara transfer döneminde ise takımlar için ek güncelleme hakkı tanınıyor.

GÖZLER UEFA'YA BİLDİRİLECEK LİSTEDE

Galatasaray cephesinde şimdi tüm dikkatler, UEFA'ya sunulacak güncel oyuncu listesine çevrilmiş durumda. Yapılacak son bildirimle birlikte, sarı-kırmızılıların Avrupa yolculuğunda hangi isimlerle devam edeceği netlik kazanacak.

SON TARİH NETLEŞTİ: 5 ŞUBAT 2026

UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kış transfer dönemine yönelik kadro bildirim süresi 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Bu saatten sonra yapılacak bildirimler geçerli sayılmayacak.

KULÜPLER İÇİN KADRO SINIRLAMALARI

Belirlenen süre içerisinde kulüpler, Şampiyonlar Ligi kadrolarında sınırlı değişiklik yapabilecek. Buna göre takımlar, mevcut listelerine en fazla 3 yeni futbolcu ekleyebilecek.

OYUNCU SAYISI VE YERLİ KURALI DEVAM EDİYOR

UEFA kuralları gereği, güncellenmiş kadrolardaki toplam oyuncu sayısı 25'i aşamayacak. Ayrıca kulüplerin, sezon başında geçerli olan sekiz yerli oyuncu kuralına kış döneminde de uyması zorunlu olacak.

SÜREYİ KAÇIRAN KULÜPLERİ BEKLEYEN RİSK

Belirlenen tarihe kadar kadro bildirimini tamamlamayan kulüpler için ciddi bir yaptırım söz konusu. Kış transfer döneminde takıma katılan futbolcular, sürenin aşılması halinde Şampiyonlar Ligi eleme turlarında forma giyemeyecek.

GÖZLER SON GÜNE ÇEVRİLDİ

Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar için 5 Şubat tarihi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Yapılacak son bildirimler, Avrupa arenasındaki kadro planlamasını doğrudan etkileyecek.