Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı yaklaşırken, takımların UEFA’ya kadro bildirim süreci de gündemde. Futbolseverler “Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman sona eriyor?” ve “UEFA kadro bildirimi saat kaçta bitiyor?” sorularına yanıt ararken, son tarih ve saat merak konusu oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımların kadro bildirim süreci futbolseverlerin gündeminde. Özellikle transfer döneminin sona ermesiyle birlikte kulüplerin UEFA'ya göndereceği oyuncu listeleri merak edilirken, “Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi saat kaçta bitiyor?” sorusu da araştırılmaya başlandı.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

UEFA tarafından belirlenen resmi son teslim saati Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne (CET) göre 23.59 olarak açıklandı. Türkiye ile Orta Avrupa arasındaki saat farkı nedeniyle UEFA'ya yapılacak kadro bildirimlerinin Türkiye saatiyle 00.59'da sona ermesi bekleniyor.

Buna göre Şampiyonlar Ligi kadro bildirim süresi 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece saat 00.59'da tamamlanacak. Bu sürenin ardından gönderilen liste değişikliklerinin UEFA tarafından kabul edilmeyeceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A LİSTESİ NEDİR?

Şampiyonlar Ligi'nde kulüplerin turnuva için UEFA'ya bildirdiği kadrolar A ve B Listesi olarak iki farklı kategoride değerlendiriliyor. A Listesi, takımların sezon boyunca kullanabileceği ana oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

A Listesi'nde en fazla 25 futbolcu yer alabiliyor. Ayrıca bu listede en az 8 oyuncunun yerel yetişmiş futbolcu statüsünde bulunması gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ B LİSTESİ NEDİR?

B Listesi ise belirli yaş ve kulüpte yetişme kriterlerini karşılayan genç futbolcuları kapsıyor. Bu liste, genç oyuncuların UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alabilmesine imkan sağlıyor.

B Listesi'nde yer alabilmek için futbolcuların 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğmuş olması ve 15 yaşından itibaren en az iki yıl boyunca kesintisiz şekilde ilgili kulüpte tescilli bulunması gerekiyor.

UEFA B LİSTESİ NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR?

A Listesi için belirlenen son bildirim süresinden farklı olarak B Listesi'nde kulüplere daha esnek bir güncelleme imkanı tanınıyor. B Listesi, ilgili Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından bir gün önce gece yarısına kadar güncellenebiliyor.

Bu nedenle takımlar, turnuva boyunca genç oyuncularını B Listesi'ne dahil ederek kadroda değişiklik yapabiliyor.