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Roland Sallai, Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlandı ve ilk 11'den çıkarıldı. Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, maçın ardından yaptığı açıklamada Sallai'nin ısınma sırasında kasında gerilme yaşadığını söyledi. Rossi, sakatlığın derecesinin henüz bilinmediğini ve oyuncunun MR çektirmesi gerektiğini belirtti. Galatasaray'ın da süreci yakından takip ettiği ve oyuncunun tetkik sonuçlarını beklediği belirtiliyor. İşte Roland Sallai'nin sakatlık durumuna ilişkin tüm detaylar.

SALLAİ SAKATLANDI MI?

Evet, Roland Sallai, Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı maç öncesinde ısınma sırasında sakatlandı. Galatasaraylı futbolcu bu nedenle ilk 11'den çıkarıldı.

ROLAND SALLAİ'NİN SAKATLIĞI NE?

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi'nin açıklamasına göre Sallai, ısınma sırasında kasında gerilme yaşadı. Macar basınında oyuncunun arka adalesinin çektiği belirtildi.

SALLAİ'NİN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Sallai'nin sakatlığının derecesi henüz belli değil. Marco Rossi, sakatlığın boyutunun anlaşılması için oyuncunun MR çektirmesi gerektiğini söyledi.

SALLAİ NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Roland Sallai'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı, yapılacak MR ve diğer tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Kas sakatlıklarında iyileşme süresi, sakatlığın derecesine göre birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebiliyor.

MARCO ROSSİ NE DEDİ?

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Kuzey İrlanda maçının ardından Sallai'nin ısınma sırasında kasında gerilme yaşadığını ve sakatlığın derecesinin henüz bilinmediğini açıkladı. Rossi, oyuncunun MR ya da benzeri bir tetkik yaptırması gerektiğini belirtti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA VAR MI?

Galatasaray'dan Sallai'nin sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve tetkik sonuçlarını beklediği belirtiliyor.

ROLAND SALLAİ KİMDİR?

Roland Sallai, 29 yaşındaki Macar futbolcu. Galatasaray'da bu sezon 14 maça çıkan Sallai, 1 gol ve 3 asistle oynadı. Sallai, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.