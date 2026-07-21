Salı hangi diziler var? 21 Temmuz bu akşam dizi var mı?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 TEMMUZ 2026

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - 127 Saat | Yabancı Sinema

21:50 - Sessiz Saat | Yabancı Sinema

23:50 - 127 Saat | Yabancı Sinema

01:40 - Seksenler

02:55 - Yürek Çıkmazı

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -