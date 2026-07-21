Salı hangi diziler var? 21 Temmuz bu akşam dizi var mı?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 21 Temmuz 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 TEMMUZ 2026
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - 127 Saat | Yabancı Sinema
21:50 - Sessiz Saat | Yabancı Sinema
23:50 - 127 Saat | Yabancı Sinema
01:40 - Seksenler
02:55 - Yürek Çıkmazı
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: -